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Mezarlıkta kavga! Tekme ve yumruklar konuştu

İstanbul Başakşehir'de mezarlıkta görevli olan işçiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken o anlar kameralara yansıdı.

Başakşehir’de mezarlıkta görevli işçiler arasında kavga çıktı. Mezarlıkta yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgada yumruklar tekmeler havada uçuşurken, kavga anı kameraya böyle yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezar taşı üretiminde çalışan işçiler ile mezarlıkta bulunan mezarların kazıma görevlisi işçiler, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İlk olarak sözlü başlayan tartışma ilerleyen dakikalarda yerini yumruklu, tekmeli kavgaya bıraktı. Mezarlığın ortasında kavgaya tutuşan 2 grubu polis ekipleri ayırdı. İşçilerin kavga anları ise bir cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

Etiketler mezarlık kavga tekme yumruk
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