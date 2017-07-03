Mezuniyet töreni isyan ettirdi

Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) düzenlediği toplu mezuniyet töreni, öğrenciler ve veliler için sıcak hava nedeniyle adeta çileye dönüştü. Rahatsızlananların olduğu törenin gündüz yapılması tepki çekti.



Pamukkale Üniversitesi'nin kuruluşunun 25'inci yıldönümünde dün Denizli Atatürk Stadı'nda toplu mezuniyet töreni düzenledi. Törene katılan 7 bin öğrenci, mezuniyet heyecanı yaşadı. Stadı dolduran yaklaşık 20 bin veli de çocuklarını yalnız bırakmadı. Atatürk Stadı'nın ilk kez mezuniyet alanı olarak kullanıldığı törene, Rektör Prof.Dr. Hüseyin Bağ'ın katılmaması dikkat çekti. Denizli Atatürk Stadı çevresinde trafik sıkışıklığı oldu, uzun kuyruk oluştu. Trafik akışı, polisler tarafından kontrollü sağlandı. Ekipler ayrıca stat çevresinde kontrol noktaları oluşturdu.







AŞIRI SICAK BUNALTTI

Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kentte, törene aşırı sıcak damga vurdu. Törenin Temmuz ayında yapılması ve saatinin erken olması tepki topladı. Saat 15.00'te stat önünde toplanmaya başlayan öğrenci ve veliler, yaklaşık 2 saat sonra stada alındı. Sıcaktan etkilenen bazı öğrenci ve veliler baygınlık geçirdi. Rahatsızlık geçirenlere 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Stat içerisine girişlerde yaşanan sıkıntı ve gecikmeden dolayı bir kadın sinir krizi geçirdi. Kadını çevredekiler güçlükle yatıştırdı. Stada alınmayı bekleyen çeşitli bölümlerden öğrenciler duvar kenarında oturarak ellerindeki keplerle serinlemeye çalıştı. Saat 17.00'de başlayan mezuniyet töreninde, stat içerisinde kürsüye çıkarak diploma almayı bekleyen öğrenciler, şemsiyelerle güneşten korunmaya çalıştı. Ayakta durmakta güçlük çeken öğrenciler çimlere oturarak sırasını bekledi. Stadın gölge kısmında ise yoğunluk oldu.







TÖREN SAATİNE TEPKİ

Öğrenciler aşırı sıcağa rağmen düzenlenen törenin saatine tepki gösterdi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ertuğrul Çallı, tören saatinin oldukça erken olduğunu belirterek, "Berbat bir organizasyon olmuş. Bu insanların en güzel gününde daha güzel planlanmalıydı. Özellikle saati çok yanlış. Toplu yapılması da keza çok yanlış. Bu kadar insan sıcaktan bunaldı" dedi.







PAÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden Buket Demiröz ise, sıcakta saatlerce beklediklerini ve mağdur olduklarını ifade ederek, "Bugün burada en mutlu günümüz olması gerekirken, üniversite hayatımız boyunca bu günü beklemişken, sıcağın ortasında temmuz ayında bizi burada beklettiler. Normalde mezuniyet töreni burada olmuyordu. Sanırım üniversitenin 25. yılı dolayısıyla burada düzenlenmiş. Hiç bizi düşünmeden, sadece gösteriş için bizi sıcakta beklettiler. Ailem Eskişehir'den geldi. Onlar da dışarıda 2 saat beklediler. Böyle olmamalıydı" diye konuştu.







