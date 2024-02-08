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MHP Lideri Bahçeli'den Aliyev'e tebrik

MHP Lideri Bahçeli'den Aliyev'e tebrik
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına seçilen İlham Aliyev’i telefonla arayarak tebrik etti.

MHP’den yapılan yazılı açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Karabağ’ın işgalden kurtarılması, böylelikle Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının ardından gerçekleştirilen ilk seçimlerde, Azerbaycan halkının yüksek teveccühleri ve demokratik iradesi ile yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın İlham Aliyev’i telefonla arayarak tebrik etmiş, kendilerine hayırlı olsun dileklerinde bulunmuştur” denildi.

Etiketler aliyev bahçeli tebtik
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