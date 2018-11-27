Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi. 5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Toplantının ardından yayımlanan bildiride Suriye'deki herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "MGK'da önemli kararlar alacağız" demişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu, Beştepe'deki Külliye'de toplandı. MGK'nın gündeminde, Suriye'deki gelişmeler, Münbiç mutabakatı gibi konular yer aldı.

5 saat süren MGK toplantısı sona erdi. MGK bildirisi yayınlandı.

MGK BİLDİRİSİ

Suriye'deki herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulandı.

İşte bildiride yer alan ifadeler:

FIRAT'IN DOĞUSU VURGUSU

Türkiye'nin Suriye'de barışın tesis edilmesi için gayret gösterdiğine işaret edilerek siyasi çözüme en büyük tehdidin Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir.

(Suriye'de) Siyasi çözüme en büyük tehdidin, Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasından geldiği belirtilmiştir.

Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği teyit edilmiştir.

Bazı ülkelerin proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD-YPG'yi terör örgütü olarak görmemesinin, terörizmle küresel ölçekteki mücadeleye büyük zarar verdiği hususu bir kez daha teyit edilmiştir.

Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütlerinin varlığından kaynaklanan, Türkiye'nin Güney sınırlarına yönelik tehdide karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır.

"ANAYASA KOMİTESİ BİR AN ÖNCE OLUŞTURULMALI"

Suriye'de kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla Birleşmiş Milletler gözetiminde çalışacak Anayasa Komitesi'nin bir an önce oluşturularak, çözüm için belirlenen yol haritasının uygulamaya geçirilmesinin önemi üzerinde durulmuş; bunun için taraflara makul ve süratli davranmaları yönünde çağrıda bulunulmuştur.

PKK/PYD-YPG'nin bölge halkına zulmederek ve göçe zorlayarak değiştirdiği demografik yapıya karşı duyarsız kalınmayacağı güçlü şekilde ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda MGK'ya ilişkin, "Çok önemli kararlar alacağız" demişti.