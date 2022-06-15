Milli maça damgasını vuran ''mülteci'' tezahüratı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yı İzmir’de oynan mücadele sonucunda 2-0 mağlup ederek 4’te 4 yaptı. Mücadelenin ikinci yarısında tribünlerden “Ülkede mülteci istemiyoruz” sesleri yükseldi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımı, Litvanya'yı kendi sahasında 2-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında Litvanya'yla karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Milli Takım 2-0 kazandı.

Milli Takımımıza galibiyeti getiren gollleri 38. dakikada Kaan Ayhan ve 54. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Milli Takımımızda Cengiz Ünder, 81. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından A Milli Takım, gruptaki puanını 12'ye yükseltirken Litvanya, sıfır puanda kaldı.

“ÜLKEDE MÜLTECİ İSTEMİYORUZ”

Öte yandan maç sırasında da dikkat çeken bir tepki taraftar kameralarına yansıdı.

Maça gelen seyirciler, son günlerde tartışma konusu olan mültecilere yönelik tepki gösterdi

Maçın 57. dakikasında tribünlerden, “Ülkede mülteci istemiyoruz” sesleri yükseldi.