Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor... e-Devlet'ten yeni hizmet!
e-Devlet'te vatandaşın hayatını kolaylaştıran hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Artık maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden erişimin 3 Ocak'tan itibaren açıldığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı ve 3 Ocak itibarıyla vatandaşların hizmetine açıldığı belirtildi.
Açıklamada, sürücülerden ve yolculardan, seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.
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