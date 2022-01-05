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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor... e-Devlet'ten yeni hizmet!

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor... e-Devlet'ten yeni hizmet!

e-Devlet'te vatandaşın hayatını kolaylaştıran hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Artık maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden erişimin 3 Ocak'tan itibaren açıldığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının kaza taraflarına e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı ve 3 Ocak itibarıyla vatandaşların hizmetine açıldığı belirtildi.

Açıklamada, sürücülerden ve yolculardan, seyahatleri boyunca can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.

Etiketler e-devlet sürücü trafik kazası tespit tutanakları kaza tutanağı e devlet
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