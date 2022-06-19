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MİT devreye girdi: PKK'nın kilit ismi etkisiz hale getirildi

MİT devreye girdi: PKK'nın kilit ismi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) nokta operasyonuyla terör örgütü PKK'ya büyük bir darbe daha vuruldu

Türkiye'nin terörle mücadelesi devam ediyor! Terör örgütü PKK'ya MİT'ten üst düzey bir darbe vuruldu. Örgütün kilit isimlerinden Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi.

PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli, MİT'in gerçekleştirdiği operasyon ile Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

Etiketler pkk darbe
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