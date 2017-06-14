MİT TIR'ları davasında Enis Berberoğlu'na 25 yıl hapis

Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanan “MİT TIR’ları Suriye’ye silah taşıdı” haberinden dolayı açılan davanın 5. duruşmasında bugün karar çıktı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’na tutuklama kararı çıktı.

Mahkeme Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası verdi.

Savcılık 11 Ocak tarihinde yapılan duruşmada esas görüşünü açıklamıştı. Savcı, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan müebbet ve "örgüt üyeliği" suçundan ise 10 yıla kadar hapsini istemişti.

Berberoğlu şu anda cezaevine götürülüyor.