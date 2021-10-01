  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MİT ve TSK'dan müthiş operasyon! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

MİT ve TSK'dan müthiş operasyon! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

MİT ve TSK'dan müthiş operasyon! PKK'nın kritik ismi öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK'nın Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

MİT yurtdışındaki başarılı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütü PKK/KCK’nın Kerkük alan sorumlusu 'Delil Siirt' kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk, Kandil’de etkisiz hale getirildi.

Kandil’deki başarılı operasyonlar sonucunda yönetici seviyesindeki teröristlere sığınacak alan bırakmayan MİT; PKK/KCK’nın üst düzey yöneticilerini köşeye sıkıştırarak hareketsiz bıraktı. Faaliyetleri MİT tarafından tespit edilen Arıtürk, MİT-TSK operasyonu neticesinde Kandil’de etkisiz hale getirildi.  

Arıtürk'ün 2015 yılında PKK/KCK’nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki sivillere yönelik pek çok eylemin organizasyonunda yer aldığı, 2016 yılında Kerkük’te görevlendirilerek, PKK/KCK’nın “diğer ülkelerden temin ettiği” ve ülkemize yönelik eylemlerde kullanılan füze ve ağır silah mühimmatı temini faaliyetlerinde yer aldığı, ayrıca istihbarat faaliyetlerini organize ettiği, son olarak Kandil'de üst düzey yönetici görevlendirmekte zorlanan terör örgütü yönetiminin kararı ile Kerkük alan sorumluluğunun yanında Kandil sahası ideolojik alan sorumluluğu görevini de yürüttüğü öğrenildi.

AA

Etiketler pkk tsk mit Mehmet Hatip Arıtürk kandil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili isim Erdoğan'a destek vermek isterken, ters köşe oldu
Yanardağ felaketi büyüyor! Lavlar denize ulaştı
İşte Erdoğan'ın ''Beni rahatsız ediyor'' dediği McGurk hakkında her şey
Ölüm anında neler oluyor? Deney için kadının beynini parçaladı
Genelev yıkımında gergin anlar
Koronavirüsün bir sırrı daha çözüldü
Mide bulandıran yasak aşk skandalı! Sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor
Koronavirüs salgınının biteceği tarih açıklandı
Ekinsiz tarla para basıyor! 60 ülkeye ihraç ediliyor
Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni tabelası da AKM oldu!