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MİT'ten siber casusluk operasyonu: 20 tutuklama var

MİT'ten siber casusluk operasyonu: 20 tutuklama var
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Milli İstihbarat Teşkilatı, siber güvenlik operasyonları kapsamında 9 şüpheli daha tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 20'ye yükseldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın siber casusluk şebekesine yönelik operasyonunda 9 kişi daha tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise 20’ye yükseldi.

 Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliği ile gerçekleştirilen yeni bir operasyonla birlikte 9 kişi daha siber casusluk suçlaması ile tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise 20’ye ulaştı.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR HEDEFTE

MİT’in yürüttüğü çalışmalar ile şüphelilerin, elde ettiği bilgileri sosyal medya platformları üzerinden terör örgütleri dahil olmak üzere talep eden herkese sattığı belirlendi. Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi ise erişime kapatıldı. Ele geçirilen verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Etiketler mit casusluk casusluk operasyonu Tutuklama
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