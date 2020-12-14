MİT'ten ''Zindaşti'' operasyonu: 11 kişi yakalandı

Her şey İsveç’te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab'ın Türkiye’ye geldikten sonra ortadan kaybolmasıyla başladı. MİT’in yürüttüğü soruşturmayla Chaab’ın ortadan kaybolmasının ardındaki esrarengiz olaylar zinciri çözüldü. MİT, elde ettiği deliller sonucunda İranlı muhalif ismin, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı. Eski eşi, Chaab’ı İsveç’ten kendisini görmek ve 100 bin euro borç vermek vaadiyle İstanbul’a çağırdı. Eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindi. Kaçırılarak Chaab, Zindaşti’nin adamları tarafından İran’a götürüldü. Soruşturmayı derinleştiren MİT, İran istihbaratıyla bağlantılı hücreyi çökertti. Zindaşti için çalışan ve olaya karışan 11 kişi tespit edilerek yakalandı.

CNN Türk Muhabiri Mustafa Berber, kritik operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

Önemli bir operasyından bahsediyoruz. İran'da aslında muhalif isimler, yurtdışında yaşayan isimler sürekli olarak kaçırılmış ve İran'a götürülmüştü. İran'da da orada idam edilmişti. İran muhalif isimlere yönelik kaçırma işlemlerini sürdürürken MİT'ten de önemli bir operasyona imza atıldı. Son günlerde İsveç'te yaşayan Habib Chaab'ın Türkiye'den kaçırıldığına ilişkin iddialar üzerine MİT harekete geçti. Yapılan incelemelerde İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağı tarafından ve bu kişilerin de Zindaşti ile irtibatlı olan kişiler tarafından kaçırılarak İran'a götürüldüğü tespit edildi. Buna ilişkin 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Zindaşti, İranlı bir uyuşturucu kaçakçısıydı ve kendisi hakkında İran'da idam kararı verilince de Türkiye'ye gelmişti. Türkiye'de de 2007 yılında bir cinayet nedeniyle yargılanmıştı. Ardından da hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilince Türkiye'den kaçmış ve yeniden İran'a gittiği tespit edilmişti. Oradan faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilmişti. İşte İran istihbaratına çalışan Zindaşti'nin Türkiye'deki ağına yönelik bir operasyon düzenlendi.

Habib Chaab isimli kişi İsveç'ten Türkiye'ye geldi, muhalif bir isimdi. İran'daki muhalif anlayışın İsveç'teki kolunu yürütüyordu. Eski eşinin borç verme bahanesiyle İstanbul'a getirildi ve ardından da bir minibüse bindirilerek kaçırıldı, Van üzerinden İran'a götürüldü. Bu kaçırmaya ilişkin de MİT harekete geçti. Ve MİT 11 ismi yakaladı. Onlarla ilgili soruşturma safhası devam ediyor İran istihbaratına bağlı hücre çökertilmiş oldu bu operasyonla birlikte. Bu 11 ismin de Zindaşti için çalıştığı tespit edildi.