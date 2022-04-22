MSB açıkladı: 42 terörist daha etkisiz hale getirildi!

SGK’nın binaları ve arsaları da satılıyor!

AK Parti'den yine ''U'' dönüşü! İftarda emeklilere ve işçilere zam müjdesi

Altın değil, sadece bir şişe içecek dağıttılar... İzdiham yaşandı!

Bu bir mucize! Minik çocuğu selde buzdolabı kurtardı

Suriyeli sığınmacılar için ''geç oldu, güç oldu ama iyi ki oldu'' dedirten müjde!