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MSB açıkladı: 42 terörist daha etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden "Pençe-Kilit Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42’ye yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" denildi. 

 

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