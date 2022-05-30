MSB açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristİN etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Terörist neredeyse hedefimiz orası!
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"
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