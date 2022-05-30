MSB açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bahçesinde kazı yapan vatandaş buldu! Petrol mü diye yaktı, alev alev yandı

Altın uçuşa hazırlanıyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları için yeni tahmin

Binlerce çalışana müjde! O paralar iade edilecek

Kim der ki iki çocuk annesi! Esra Erol'un pozları olay oldu: ''Altını giymeyi unutmuş''