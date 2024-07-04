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MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Pençe - Kilit bölgesindeki saldırıda uzaman çavuş Cebrail Acar şehit oldu. 2 terörist öldürüldü.

Etiketler pençe kilit şehit MSB
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