MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek." ifadesine yer verildi.



4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.