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  3. 15 Kasım 2020 14:05

MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde de toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek." ifadesine yer verildi.

4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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