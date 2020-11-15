MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek." ifadesine yer verildi.
4 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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