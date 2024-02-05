  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB: Ege Denizi'nde, İHA'nın tespit ettiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

MSB: Ege Denizi'nde, İHA'nın tespit ettiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

MSB: Ege Denizi'nde, İHA'nın tespit ettiği düzensiz göçmenler kurtarıldı
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada: "Ege Denizi'nin Midilli Adası’nın doğusuyla Dikili/İzmir’in güneybatısında kalan bölgede 2 Şubat 2024 tarihinde, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı." denildi. 

MSB, Yunanistan tarafından bırakılan düzensiz göçmenlerin İHA ile tespit ederek kurtarılmasını sağladı. Konuya ilişkin MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin Midilli Adası’nın doğusuyla Dikili/İzmir’in güneybatısında kalan bölgede 2 Şubat 2024 tarihinde, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Etiketler msb yunanistan göçmen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin doğal akvaryumu koruma altına alındı: Dalış yasak! Türkiye'nin doğal akvaryumu koruma altına alındı: Dalış yasak! Mahkemeden emsal saç ekimi kararı! Ücret iadesi yapılacak Mahkemeden emsal saç ekimi kararı! Ücret iadesi yapılacak En düşük emekli maaşı yeni iddia En düşük emekli maaşı yeni iddia Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Bir ağlama hali var Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Bir ağlama hali var Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Tabii yüreğiniz yetiyorsa… Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Tabii yüreğiniz yetiyorsa… Enflasyon sonrası Dolar'dan yeni rekor Enflasyon sonrası Dolar'dan yeni rekor Şeyma Subaşı'dan yeni yaz pozu: Kırmızı bikinisiyle mest etti Şeyma Subaşı'dan yeni yaz pozu: Kırmızı bikinisiyle mest etti İstanbul için bir anket daha açıklandı: Fark 2 puandan az İstanbul için bir anket daha açıklandı: Fark 2 puandan az Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı TUİK verileri açıkladı: İşte son 5 yılda fiyatı en çok artan ürünler TUİK verileri açıkladı: İşte son 5 yılda fiyatı en çok artan ürünler