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  3. 16 Aralık 2020 19:04

MSB: Karabağ'da mayınlı arazilerin temizliği için göreve başlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da mayınlı arazilerin temizliğine başlandığını duyurdu.

MSB: Karabağ'da mayınlı arazilerin temizliği için göreve başlandı
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Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kahramanca ve fedakarca bir mücadeleyle Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da mayın ve el yapımı patlayıcıların temizliği sürüyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ÖMAT timlerinde görevli 136 personelin bölgedeki mayın temizliğine destek olmak ve Azerbaycan ordusundaki personeli eğitmek üzere Azerbaycan'a intikal ederek göreve başladığı kaydedildi.

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