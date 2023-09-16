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MSB: TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemileri Libya’ya ulaştı

MSB: TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemileri Libya’ya ulaştı
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Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinden etkilenen Libya’ya yardım için yola çıkan TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemileri Libya’ya ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından, sel felaketinden etkilenen Libya halkına destek için İzmir’den yola çıkan Deniz Kuvvetlerine ait TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemilerinin Libya’ya ulaştığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gemilerimizde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan toplam 360 görevli bulunuyor. Görevli personelle birlikte ambulans, TIR kurtarma ve müdahale araçlarından oluşan toplam 122 araç da Libya’ya ulaştırıldı. Ayrıca 3 sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler de Libyalı kardeşlerimiz için gemilerimizle bölgeye gönderildi.”

Öte yandan TCG OSMANGAZİ gemisinin de yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırmak üzere gün içerisinde İzmir’den hareket edeceği de ifade edildi.

Etiketler msb sancaktar libya
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