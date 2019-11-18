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  3. 18 Kasım 2019 15:45

MSB'den bayrak yakan Rumlara sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılmasına sert tepki gösterdi.

MSB'den bayrak yakan Rumlara sert tepki
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 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.

Bakanlığın, Twitter hesabından "Bayrak bir milletin onurudur." başlığıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC bayrağının Ada'da ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır."

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AA

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