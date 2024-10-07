MSB'den PKK'ya darbe: 4 Terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiği" açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
İHA
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