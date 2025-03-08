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  3. Kredi kartından çekilen komisyonu dava edip, icraya verip parasını geri aldı!

Muayene istasyonunu dava edip, icraya verdi; kart komisyonunu geri aldı!

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Yozgat’ta aracını muayene ettiren bir vatandaş kredi kartı ile ödeme yaptığı için kendisinden alınan fark ücretini icra yoluyla geri aldı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan S.K., geçtiğimiz yıl Eylül ayında aracını Yozgat’ta bulunan TÜVTÜRK İstasyonu’nda muayene ettirmek istedi. Aracın muayenesi tamamlandıktan sonra kredi kartıyla ödeme yapmak istediğini söyleyen S.K.’a komisyon ücreti kesileceği belirtildi.

"Talep edilen ücretin yasal olmadığını söyledim"

"Muayene istasyonu çalışanları benden fark alacaklarını söylediler. Ben de bu farkın yasal olmadığını söyledim. Fark ücretinin yasal olduğunu ve gerekli mercilere başvurabileceğimi söylediler. Yetkiliden fark ücreti ödediğime dair evraklarımı aldım. E-devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yaptım. Tüketici Hakem Heyeti’nden haklı olduğum kararı çıktı. Kararla birlikte Sorgun’daki İcra Dairesine geldim. İşlem başlatıp firma hakkında icra talebinde bulundum. Firma hem cevap vermedi hem de ücreti yatırmadı. Firmanın bütün hesaplarına, taşınır ve taşınmazlarına bloke koydurduk. Firma 108 TL alacağım yerine bana dosya masraflarıyla birlikte 876 TL ödedi" diyen S.K. izlediği yasal süreci ifade etti.

"Benim yaşadığım durumu yaşayan çok fazla insan var"

Çalıştığı kurumda ve çevresinde bu durumu yaşayan çok fazla kişi olduğunu söyleyen S.K., "Farklı yol izleyen arkadaşlarım oldu. Ticaret Bakanlığı, CİMER gibi yerlere dilekçe yazmışlar. Fakat sonuca ulaşamadılar. Kimsenin bu durumdan çekinmesine korkmasına gerek yok. Bu kadarcık para için uğraşmaya değer mi, diye düşünmesinler. Buradaki amaç para değil, haksız kazanca ‘Dur’ demek. Eylül ayında başvurmuştum. Şimdi Mart ayındayız. Bu sürede paramız orada kaldı. Kanuni haklarımı kullandım. Çekindiğim bir durum yok. Araç muayene zamanım yaklaştı. Yakın zamanda tekrar araç muayenesine gideceğim. Benim durumumda olanlar da haklarını arasınlar" dedi.

İHA

Etiketler TÜVTÜRK muayene Araç muayenesi araç muayene kredi kartı komisyonu
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