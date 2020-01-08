Müge Anlı, gündeme taşıdı; Ankara harekete geçti

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, 5 Haziran 2000 tarihinde Şişli’deki evinde vahşice öldürülen ve 19,5 yıldır katili bulunamayan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetini tekrar gündeme taşıdı. Zamanaşımına uğramasına 6 ay kalması nedeniyle görgü şahitlerine seslenen Anlı, çözülemeyen cinayetler için zamanaşımı sorununu dile getirdi.

Müge Anlı’yı takip eden milletvekilleri ise harekete geçti. MHP Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara, cinayetlerde zamanaşımı süresinin kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yasa teklifi vermeye hazırlandıklarını açıkladı.