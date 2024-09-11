Muharrem İnce'den Mansur Yavaş'a sürpriz ziyaret
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a sürpriz bir ziyarette bulundu.
Görüşmeye ilişkin Eren Görgülü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşme talebi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldiği kaydedildi.
Görüşmeden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de haberdar edildiği belirtildi.
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