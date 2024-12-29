Naci Görür'den Ege'deki depremin ardından kritik uyarı

Ege Denizi'nde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, ''Deprem potansiyeli büyük bir zon.'' dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Ege Denizi'nde saat 11.02'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Görür, "Akdenizde Girit çevresinde, Plini-Strabo Fay zonunda depremler oluyor ve özellikle Muğla çevresinde (4,3, 4,5) hissediliyor. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıp tüketiliyor. Deprem potansiyeli büyük bir zon." ifadelerini kullandı.