Nadira Kadirova'nın AK Partişi Ünal'ın aracındaki görüntüleri ortaya çıktı

Artı TV programcısı Erk Acarer, AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden, Nadira Kadirova'nın yeni görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Kadirova Şirin Ünal'ın makam aracında yüksek sesle müzik dinlediği görülüyor.

Şüpheli ölümün ardından Kadirova'nın Şirin Ünal'ın meclisteki makamında da görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Şirin Ünal Mecliste Kadirova'nın ölümüne ilişkin açıklama yaparak 'şizofrenik' belirtiler gösterdiğini ileri sürmüştü.

Ünal'ın bu sözleri üzerine Kadirova'nın ağabeyi Muhammet Ali Kadirov da açıklama yapmış, kardeşinin hiçbir psikolojik sorunu olmadığını söylemişti.

Kadirov, kardeşinin sağlık durumuna ilişkin milletvekilinin elinde bir rapor veya delil olmadan teşhis koymasına tepki göstermişti.

Kardeşi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğini belirtmişti.