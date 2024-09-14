Narin'in amcası WhatsApp mesajlarını neden sildiğini açılkadı

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden Narin'in tutuklanan amcası WhatsApp yazışmalarını neden sildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da Narin G cinayeti (8) soruşturması kapsamında tutuklanan amca S.G., dün savcılıkta yeniden ifade verdi. Olay gününü yeniden anlatıp, "23 Ağustos gününden önceki tüm normal arama ve WhatsApp arama kayıtlarını sildiğiniz anlaşılmıştır. Neden arama kayıtlarını silme ihtiyacı duydunuz" sorusuna S.G., "Hayat kadınları ile görüşme sağladığımdan ve bu hususun açığa çıkmaması adına bu kayıtları sildim. Başkaca bir amacım yoktur. Çünkü sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum. Narin'in ölümüne ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum" cevabını verdi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin G cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası S.G., 2 Eylül'de tutuklandı. 8 Eylül'de bulunan cansız bedeninin ardından yürütülen soruşturmada, Narin’in çok sayıda akrabası gözaltına alındı. Şüphelilerden aralarında annesi Y.G., ağabeyi E.G. ve babasının amcasının kızı B.G.'ın (19) da aralarında olduğu 9 şüpheli, tutuklandı.

2 Eylül'de tutuklanan amca S.G., dün tutuklu bulunduğu cezaevinden adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinde, S.G., olay gününü yeniden anlatarak, "Narin'in kaybolduğu gün sabah erken kalkıp, tarlaya gittim. Sabah saat kaç olduğunu hatırlamıyorum. Tarlaya gittiğimde M.A., oğlu R.A. ve iki kızı vardı. Tarlada uzatma borularını getirip, boruları tarlaya serdim. Tarlaya gittikten sonra Çarıklı köyüne gittim. E.K.'yi aradım. Boruları o ayarlamıştı ve boruları arama atmıştı. Saati tam hatırlamıyorum. Ama sabah saatleriydi. Boruları araba ile tarlaya getirmiştim. Boruları da tarlaya dağıttım. Boruları bıraktıktan sonra Çarıklı üst geçidinin oraya R.A. ile birlikte gidip, sıcak ekmek alıp, geri geldim. Tarlaya geldikten sonra M.A.'in iki kızı ve R.A. ile birlikte tarlanın üst kısmına gittik. M.A. de motosiklet ile geldi" dedi.

'EVDE DURUP, DURMADIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

S.G., ifadesinde şöyle devam etti: "Tavşantepe'nin oradaki sondaj bölümüne gittik. Sondaj dediğim yer, mısır tarlasının orasıdır. Burada birlikte kahvaltı yaptık. Ondan sonra yine aynı kişileri getirip, aşağı tarlaya getirdik. Sondaj bölgesine kahvaltı için gitmiştik. Kahvaltımızı orada yaparız. Çoğunlukla kahvaltıyı orada yaparız. Tarlada onlara yardım ettim. Kahvaltıdan sonra saat 08.00-09.00 sıralarında tarlada çalışmaya başladık. E.K.'yi saat 08.00'den önce aramıştım. Tarlada R.A. ile suyu değiştirdik. Sonra babasının yanına gittik ve ona yardım ettik. Kahvaltıdan sonra boruları sermeye devam ettik. Burada işimiz bittikten sonra yukarı tekrar mısır tarlasına geldik. Tam olarak saati hatırlamıyorum. Sonra oğlum D. hariç diğer çocuklarımı alarak Diyarbakır il merkezinde bulunan Bağlar ilçesindeki Sağlık Ocağı Çarşısı'na çocuklarımla gittim. Burada çocuklarıma elbise aldım. Çocuklar beğenene kadar burada kaldık. Saati hatırlamıyorum. Ama öğleden sonraydı. Sonra tekrar köye geldik. Yolda Çarıklı'nın karşısındaki polis noktasının karşısındaki istasyondan yakıt aldım. Nakit ödedim, fiş verilip verilmediğini hatırlamıyorum. Fiş verilmişse arabadadır. Sonra köye gelip, çocukları eve bıraktım. Evde durup, durmadığımı hatırlamıyorum."

'HİÇ SAATE BAKMADIM, BU OLAYLAR ÖĞLEDEN SONRA OLMUŞTU'

S.G., ifadesinde, "H.G.'nin evinin kapısına geldim. Burada 5-10 dakika durduktan sonra tekrar sondajın oradaki tarlaya gittim. Oradayken elektrikçiler geldi. Yanıma gelip, 'Amcanın oğlu M.G. burada değil, bizimle gel, trafosuna gidelim' dediler. Bu şahıslarla telefonla konuşmadım. Doğrudan yanıma gelmişlerdi. Bu şahıslar, komşum olan amcamın oğlu M.G.'ı arıyordu. Onun tarlasında işleri olduğunu ve kendileri ile gitmemi söyleyince ben de kendileri ile M.G.'ın tarlasına gittim. Onların arabası ile tarlaya gittik. Orada araba ile bir yere kadar gittik, sonrasında yaya olarak pamuk tarlasından yürüyerek gittik. Pamuk tarlasında yolda yürürken M.G.'i telefonla arayıp, 'Pamuğa kurt düşmüş', sonra tekrar arayıp, 'Pamukta sinek var' dedim. Kendisini tarlasındayken bu şekilde birkaç sefer arayıp, onunla konuştuk. M.G., benim amcamın oğludur. Bu şahıslar trafoya çıktılar. Elektrikçi olan H., bir ot topluyordu. Pişirip yenilen otları topluyordu. Bana, 'Bir uzun tahta lazım' dediler. Yine onlarla sondajın oraya dönüp, tahta ayarladık. Sonra onlar tahta ile döndüler. Tarlamda kaldım ve mısırın başına gittim. Hiç saate bakmadım. Bu olaylar öğleden sonra olmuştu. Tarlamın başına gelirken M.A.'un iki kızını gördüm. 'Motosiklet ile kızları götürelim' dediler. Ben de 'Araba ile götüreyim' dedim. R.A. ve iki kız kardeşi, benim arabama bindiler. Onları köylerine götürdüm. Köyde kapılarına gittiğimizde anneleri, bize soğuk su verdi. Orada küçük bir kızları vardı. R.A. onu kucağında alıp, sevdi. Ben de kızı sevdim. Sonra ben ve R.A., tekrardan araba ile tarlaya döndük" dedi.

SORULARA KARŞI SALİM GÜRAN'IN CEVAPLARI

N.B.'ı tanıyor musun?

-Kendisi benim arkadaşım olur. Aramız iyidir, köylümüz olur.

R.A.'dan (Tutuklanan işçisi) alınan 12 Eylül'deki ifadesi, soruldu:

-Saatleri tam hatırlayamamakla birlikte belirtmiş olduğunuz 14.30-20.00 saatleri arasında R.A. ile ayrı ayrı vakitlerde birlikte olduğumuz hususu doğrudur.

N.B.'ın alınan tüm ifadesi ve yer gösterme işlemi soruldu:

-N.B.'ın aleyhime söylemiş olduğu tüm hususlar yalandır. Kesinlikle olay günü N.B.'a seslenmedim. N.B.'ı sormuş olduğunuz 15.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece saat 20.00'dan sonra köyün içine evime doğru ilerlerken bir kalabalığın içerisinde gördüm. Bunun haricinde kesinlikle söylemiş olduğu olay gerçekleşmemiştir. Bu beyanlarını kabul etmiyorum. Yeğenim olan Narin G'ı öldürerek cesedini arabama yükledikten sonra kendisine teslim etmedim. N.B.'a 'A.G.in kızını öldürmüşüm' demedim. Dolayısıyla aleyhime olan beyanlarını kabul etmiyorum.

Olay günü N.B.'ın sizi aradığında tarlada olduğunuzu ve devamındaki süreçte saat 20.00'e kadar N.B. ile hiç görüşmediğinizi söylemenize karşın alınan HTS analizlerinde olay günü saat 15.21 ile 15.46 saatleri arasında N.B.'ın beyanı ile uyumlu, birlikte olduğunuz anlaşılmıştır. S.G.'a bu çelişki de soruldu:

-Olay günü N.B. ile kesinlikle görüşmedim. Baz analizleri yanlıştır. Bu hususu da kabul etmiyorum.

Melike Güran ile B.G.'ın alınan ifadelerinde, olayın ertesinde Narin G'ı kendi ikametinde, hangi saat aralığında geldiğine ilişkin kendi aralarında konuşurken bunu duyan S.G.'ın kendilerine saat 17.40'ta gördüklerini kolluk görevlilerine iletmemizi istediği beyanı da soruldu:

-Kesinlikle böyle bir şey söylemedim. Bu beyanlar, yalandır.

21/08/2024 günü saat 18.38'de R.A. ile yapmış olduğunuz görüşme içeriği okundu ve soruldu:

-Bahsetmiş olduğunuz görüşme içeriğini hatırladım. Mısır arazisinin sulamasını yaparken kullandığım trafonun elektriğini bazen kaçak yapmak için bir alet kullanıyordum. Olay günü de o aleti, R.A.'yı bırakmış olduğum taş dibinden alması için aradım. Görüşme içeriği tamamen bununla alakalıdır. Narin'in ölümü ile herhangi bir ilgisi yoktur.

Sizden ele geçirilen cep telefonuna ilişkin yapılan Dijital Materyal İnceleme Raporu'nda 23 Ağustos gününden önceki tüm normal arama ve WhatsApp arama kayıtlarını sildiğiniz anlaşılmıştır. Neden arama kayıtlarını silme ihtiyacı duydunuz. Buna ilişkin diyecekleri soruldu:

-Hayat kadınları ile görüşme sağladığımdan ve bu hususun açığa çıkmaması adına bu kayıtları sildim. Başkaca bir amacım yoktur. Çünkü sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum. Narin'in ölümüne ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum.

Ailenin birçok üyesinin 21 Ağustos gününe ilişkin telefonunda bulunan arama, mesajlaşma, WhatsApp kayıtlarını sildikleri tespit edilmiştir. Neden böyle bir şey yapma ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu hususu açıklayınız?

-Benim aile üyelerimin neden bu verileri sildiklerini bilmiyorum. Narin'in ölümüne ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşıdığını düşünmüyorum.

Aracınızda Narin'in DNA örneklerini içeren kalıntıların bulunduğu hususu soruldu:

- Araç benim adıma değildir. Kardeşim F.G.'a aittir. Benim aracım kazalı olduğundan bu aracı kullanmaktayım. Aracın kapıları ve camları, sürekli açıktır. Çocuklar, sürekli arabaya binerler.

HTS çalışmalarında F.G.'ın 03 Temmuz tarihinden itibaren Van ilinde olduğu, yine dosya arasında bulunan kolluk tarafından tutulan araştırma tutanağında F.G.'a ait olan ve içerisinde Narin G'a ait DNA örnekleri bulunan aracı sizin kullandığınız tespit edildi. Bu hususta diyecekleri soruldu:

- F.G.'ın aracını, aracım kaza yaptıktan sonra kullanmaya başladım. Narin'in kaybolduğu günden yaklaşık 7-8 gün önce bu aracı kullanmaya başladım.

N.B. alınan ifadesinde, Y.G. ve Maşallah Güran ile aranızda ilişki olabileceğini beyan etmiştir. Bu hususta diyecekleri soruldu:

-Böyle bir şey kesinlikle yoktur.

Yine soruşturma dosyası içeriğine giren son raporda sizin aracın sağ arka kapısının iç kısmında Narin G'a ait DNA profili bulunmuştur. Bu hususta diyecekleri soruldu:

-Yukarıda da belirttiğim üzere aracın kapıları ve camları sürekli açıktır. Çocuklar sürekli arabaya binerler.

İfadenizde kendi çocuklarınızın ve ailenin diğer bireylerinin çocuklarının araçlara sürekli bindiklerini beyan etmenize karşın başkaca bir çocuğun değil de Narin G'ın DNA profilinin çıkması hususuna ilişkin beyanlarda bulununuz:

-Daha önce yukarıda da anlattığım üzere benim aracıma farklı farklı çocuklar biner. Neden sadece Narin'in DNA'sının çıktığına ilişkin herhangi bir diyeceğim yoktur.

M.A. ve R.A.'nın ifadelerinde belirtmiş olduğu olay günü kendisi ile oğlu R.A.'nın sadece tarlada bulunduğunu, olay günü değil de olaydan 2 gün önce S.G.'in kızlarını köydeki evlerine götürdüğü beyanlarına karşılık diyecekleri soruldu:

-Bu beyanı kabul etmiyorum. Olay günü kızları da tarladaydı. Kızlarını olay günü eve götürmüştüm.

21 Ağustos'ta 18.59'da okulun önünden geçtiğinin kamera kayıtlarından tespit edildiği hususu kendisine soruldu:

-O yolu kullanırım. Araba ile M.'yi bırakmıştım. M. okulun önünden yürüyerek geçmiş olabilir. Araba ile yukarı kısma gitmiştim. M., 'Baba ben de gelmek istiyorum' dediği için onu arabaya almıştım. Bu sırada M.A., beni telefonla arayıp, 'Yolda ileri geri giden şüpheli bir araç var' demesinin üzerine M.'yi H. amcasının evinin önünde bırakıp, hızlıca şüpheli aracın olduğu yere gittim. Söz konusu kameranın önünden geçme nedenim de budur.

M.A.'un en son 18:27'de kendisini aradığı hususu hatırlatılarak soruldu:

-M.A.'in beni aradığını hatırlıyorum.

Olay günü sabah M.A. ile saat 07.00 ve 08.37'de yaptığınız görüşmenin içeriği nedir?

- Fıskiye ve uzatma boruları ile ilgili konuştuk.

Olay günü sabah R.A. ile saat 08.33'te yaptığınız görüşmenin içeriği nedir?

-Ne için konuştuğumu hatırlamıyorum.

Olay günü N.B. ile saat 15.08'de yaptığınız görüşmenin içeriği nedir?

-Kendi köylüm olur. Kendisi içme suyunun az geldiğini söylemek için aramıştı. O sebeple konuşmuştuk.

Olay günü M.G. ile saat 16.43, 16.56, 16.59, 17.03'te yaptığınız görüşmenin içeriği nedir?

-M.G. ile pamuğa giren kurtlara ilişkin konuşmalardır. Bir de elektrikçiler için konuştuk.

İfadenizde elektrikçinin sizi aramadan sabah saatlerinde yanınıza geldiğini ve bu sırada M.G.'ın tarlasına birlikte gittiğinizi ve bu sırada M.G. ile pamuk tarlasındaki kurtçuklularla ilgili konuştuğunuzu beyan ettiniz. Ancak saat 11.04'te elektrikçi ile telefonda konuştuğunuz ve elektrikçinin köyünüzde olduğu, ancak M.G.'ı saat 16.43'te aradığınız karşısında diyecekleriniz nelerdir?

-Elektrikçi geldiğinde de M.G. ile konuştuğumu hatırlıyorum. Tüm konuşmalarım tarladaki kurtçuklarla ilgilidir. Ayrıca aramızda tapu meselesi vardır. Konuşmanın bununla ilişkin olduğunu da tahmin ediyorum ancak konuşmayı hatırlamıyorum.

Olay günü M.A. ile saat 17.26-18.27'le yaptığınız görüşmenin içeriği nedir?

M.A. ile tarlayla ilgili konuştuk. Konuşmalar sırasında nerede olduğunu bilmiyorum. Ama köyde olması gerekmektedir. Evde değildi. 17.26'daki konuşmamız tarla ile ilgili olabilir. Onlarla zaten sadece tarla ile ilgili konuşurum. 18.27'deki yapmış olduğum görüşme de kamera önünden geçmeden önceki yapılan görüşmeydi. Bu aramada şüpheli bir aracın ileri geri gidip geldiğini söylemesi üzerine hızlıca aracın bulunduğu yöne gittiğim konuşmadır.

Olay günü R.A. ile saat 18.37, 18.42, 18.51, 18.54'te yaptığınız görüşmenin içeriği nedir?

-Şüpheli araç Tavşantepe'yi geçtikten sonra sağ taraftaki yerdeydi. Beyaz renkli araçtı. Aracı gördükten sonra yine sondajın yanına gittim. Tüm konuşmalar, bu araç ile ilgiliydi. R.A.'nın babası beni arayıp, durumu bildirmesine rağmen babasına ulaşamadığım için R.A.'yı aramıştım. Bu konuşmaların içeriğini hatırlamıyorum. Beyaz arabanın olduğu konu, tarlama da yakın olduğu için oradan yanlarına geçtim. Birkaç dakika konuştuktan sonra az ileride bulunan sondajın yanına geçtim. Sonra da kızım arayıp, Narin'in kaybolduğu haberini verene kadar orada kaldım.

Çelişkilerin sorulması üzerine de S.G., "Nereye gittiğimi, ne yaptığımı yukarıda beyan ettim. Bu hususta diyeceğim bir şey yoktur" dedi.

F.G.'ın adına tescilli ancak sizin kullandığınız araca Narin G biner miydi?

-Oğlum D., annesi ve çocukları araca bindirip, sağlık ocağı gibi yerlere götürürdü. Aracım eski bir araçtır. Bu aracın hiçbir zaman kapılarını kilitlemem. Evimin önünde bu aracın kapıları, her zaman açıktır. Narin’in araca bindiğini görmedim. Benim çocuklarımın dışında araca binen çocukları da görmedim. Ancak evde bulunduğum sırada araca kim biner, kim binmez; bilmiyorum. Benim Narin G'ın ölümüne ilişkin uzaktan ve yakından alakam yoktur. Kimin Narin G'ı öldürdüğünü bilmiyorum ve neden öldürüldüğünü de bilmiyorum. Çiftçilik ile uğraşan kendi halinde bir adamım. Yeğenimin ölümü, hepimizi çok sarstı. N.B. ile yukarıda da belirtmiş olduğum üzere samimi arkadaşız ama aleyhime olan beyanlarını kabul etmiyorum. Yine belirtmek gerekirse, üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Ekleyeceğim başkaca bir husus yoktur. S.G., ifade işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

"ONA İNANARAK O ŞEKİLDE İFADE VERDİM"

Diğer yandan B.G., nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, olay günü Narin'in saat 14.00'te evlerinin kapısını çaldığını, kuzenleri H. ve F.'yi sorduğunu belirtti. B.G., ifadesinde, "Çoğu kişi, Narin'i görüp görmediğimi bana soruyordu. Ben de Narin'in kaybolduğu gün gördüğümü söyledim. M. ile bu konuyu konuştuğumuzda S.G. bizi dinledi. '17.40'ta gördüğünüzü söyleyin' dedi. S.G., bana 'Saati değiştirirsen, senin başın yanar' dedi. Sıkıntı çıkacağını düşündüğüm için ilk söylediğim saati değiştirmek istemedim. Ona inanarak, o şekilde ifade verdim. S.G.'in son günlerde söylenenler ile gerçek yüzünü öğrenince 'Acaba saati hatırlamadım mı' diye düşündüm. Hatta bu konuyu M. ve annem ile de konuştum. Her gün annem ve M. ile bu saati konuşuyorduk" dedi.

DHA