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Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı

Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanan eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki tahliye edildi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla tutuklanan eski AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Nasuh Mahruki'nin tahliyesine karar verildi.

Nasuh Mahruki'nin avukatı Şehmus Tetik'in tutukluluğa yönelik yaptığı itiraz, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi.

Mahkeme heyeti, Mahruki'nin tahliyesine hükmetti.

İddianame

Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım Çarşamba günü tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Nasuh Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacı taşıdığı belirtildi. İddianamede ayrıca, paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu ifade edildi.

Hazırlanan iddianamede ayrıca, Mahruki'nin üzerine atılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan dosyasının ayrılarak ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de belirtildi. İddianamede şüpheli Nasuh Mahruki'nin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. 

Etiketler Nasuh Mahruki cezaevi hapis tahliye
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