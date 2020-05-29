Ne kadar zaman daha maske takmak zorundayız ?

“Salgın tamamen bitti” denebilmesi için vakaların sıfırlanması gerektiğine işaret eden Prof. Kara, “Eldeki veriler göz önünde bulundurulduğunda ‘bitti’ diyebileceğimiz tarih en iyi ihtimalle ağustosla eylül gibi görünüyor” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Prof. Kara, “Son 20 gündür düşüş var. Yeni vaka sayısı olarak 952’ye gelmiştik. 19 Mayıs’ta 972, 20 Mayıs’ta 961, sonra 952, sonra 1186, 1141 oldu, ardından tekrar 987, 942’ye düştük. Böyle küçük oynamalar hep olur. Bunlar evde kaldığımız dönem ve sonrasında yaşanan ufak artışlar. Mesela 24-25 Mayıs’ta yine azalma başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının etkisi çok net. Düşüş devam ediyor, bu Türkiye açısından anlamlı ve önemli” değerlendirmesini yaptı.

Salgının henüz bitmediği uyarısında bulunan Prof. Kara, tamamen başarıya ulaşmak için sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı.

Kara, şu görüşleri dile getirdi: “Bitti diyebilmek için vakalar sıfırlanmalı. Bu sıfırı da bir gün görmemiz değil hastalığın en uzun kuluçka süresi olan 14 gün boyunca görmeliyiz ki o zaman salgın kontrol altına alındı ve bitti diyebiliriz. Bizim bitti diyebileceğimiz tarih bugünkü vakalarla ve değerlerle baktığımızda en iyi ihtimalle ağustosla eylül gibi görünüyor. Türkiye’de kontrol altına alınsa da dünyadaki ülkelerde durum çok değişken. Bu nedenle yaz tatilinde de aramızdaki sosyal mesafeye her halükârda dikkat edeceğiz. Bu dönemi kontrollü geçireceğiz. Maske konusuna gelince. Türkiye’de yeni tanı sayısı 100’ün altında görülmeye başlanınca o zaman sokakta açık alanda maske takmayabilirim ama onun dışında yine kalabalık ve kapalı alanlarda Türkiye’de sıfırı görene kadar maske takmalıyız.”

"SITMA İLACI KALBİ OLANA VERİLMİYOR"

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bir klinik araştırmasını hidroksiklorokinin yan etkilerini dikkate alarak durdurmasına ilişkin de Kara, şu görüşleri dile getirdi: “Hidroksiklorokin başlanmadan önce özellikle kardiyak problemi olanlara elektro çekiliyor. İlaç başlandıktan sonra da riskli kişilerde tekrar kalp elektrosu çekilerek kontrol ediliyor, ayrıca kalp ritim problemi yaşayanlara da verilmiyor. Yan etki ilk izlenimlerimize göre yüksek değil. Ancak, bu uyarı çerçevesinde tekrar değerlendirilecektir.”



