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Netflix'ten Sedat Peker'e teklif! Peker'in yanıtı ortaya çıktı

Netflix'ten Sedat Peker'e teklif! Peker'in yanıtı ortaya çıktı
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Organize suç örgütü olarak aranan Sedat Peker'e ünlü dijital içerik platformu Netflix'in teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın katıldığı bir yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'de de hizmet veren dünyaca ünlü dijital içerik platformu Netflix'in Sedat Peker'e proje teklifinde bulunduğunu öne süren Barkın, bu girişimin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) firari olarak bulunan Peker'in YouTube videoları sonrasında geldiğini söyledi.

 Film, dizi, televizyon programları, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bilgi bankası IMDb'de Peker adına kategori açılmasının Netflix ekiplerinin dikkatini çektiğini belirten Barkın, bunların ardından Netflix'in Peker'le iletişime geçtiğini iddia etti.

 Barkın, Peker'in Netflix'ten gelen teklife "Kim oynar bilmem ama bir oyunculuk yeteneğinden ziyade öz hayatında da çok çılgın bir karakter olması gerekiyor" yanıtını verdiğini de aktardı.

Etiketler imdb netflix teklif sedat peker
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