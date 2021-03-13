Nihat Hatipoğlu: ''Ramazan geliyor algı lazım!''

Rektörü olduğu üniversitede aynı zamanda dört fakültenin dekanlığını yürütmesi ile gündeme gelen Nihat Hatipoğlu, Ramazan aylarında televizyonlarda yaptığı programları kast ederek, "Tabii Ramazan geliyor algı lazım" dedi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olan ve aynı zamanda dört fakültenin dekanlık görevini yürüten ilahiyat profesörü Nihat Hatipoğlu, kendisini “Üniversitemiz yeni kuruldu. Dekan olmak için profesörlük şartı var. Tabii Ramazan geliyor. Algı lazım” diye savundu.

Rektörü olduğu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin dört fakültesinde dekan olan Hatipoğlu Twitter'da yaptığı açıklamada, ”Sıfırdan kuruldu. 8 fakültesi var. Bu fakültelere öğrenci almak ve resmî işlemleri yürütmek için Dekan atamak zorundayız. Dekanlık için de profesör şartı gerekiyor” dedi.

'ALGI LAZIM'

Görevlendirmelerden herhangi bir ücret almadığını belirterek, "Bu görevlendirmelerden dolayı ne bana ne de dekanlıklara vekalet görevi verilen hocalarımıza herhangi bir maaş, ücret veya başka bir ödeme yapılmamıştır” diyen Hatipoğlu, "Bütün akademi dünyası bunu bilir. Bütün bunlar biliniyor olmasına rağmen koca koca insanların sanki gayri kanuni bir şey varmış gibi sabahtan bu yana saygısızca yazılarla tepinip durmalarının sebebini anlamakta zorlanıyorum. Bu vekaletler bize ekstra yük ve sorumluluk getirmiştir. Bir kuruş ücret veya maaş ödenmemiştir! Anlamadığınız bu işin neresinde. Tabii Ramazan geliyor. İllaki algı lazım” dedi.