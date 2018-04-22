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  3. 22 Nisan 2018 10:30

Nisan ayında kar sürprizi

Hakkari’de nisan ayında yağan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

Nisan ayında kar sürprizi
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Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan yağmur, sabah erken saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde bulunan birçok mahalle ve dağlar beyaza büründü. Bazı vatandaşlar meyve ağaçlarının üzerindeki kar yığınlarını elleriyle temizledi. Bazı vatandaşlar, hava sıcaklığının birden düştüğünü belirterek, "Kar, Hakkari’de 22 Nisan’da sürpriz yaptı ama burası Hakkari ve biz alışığız. Yağmur ve kar berekettir, yeter ki çiçek açan meyve ağaçlarına zarar vermesin. Yağmasını isteriz” dediler.





İHA

hakkari , nisan , kar yağışı
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