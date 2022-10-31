Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus müdürlüklerinden randevu alıp gitmeyenlere, bir sonraki randevunun iki hafta sonra verileceğini duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, randevu sayısında artış olduğu vurgulanarak iptal edilmeyen randevularla ilgili yeni bir önlem alındığı bildirildi.

Açıklamada; aldıkları randevuya gitmeyenlerin sayısının genel toplamın yüzde 15'ini oluşturduğu belirtildi.

Randevularına gidemeyenlere, randevuyu iptal etmemeleri durumunda bir sonraki randevunun iki hafta sonra verileceği kaydedildi.

Kamuoyuna Duyuru❗



Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu randevularını iptal etmelidir. Aksi taktirde iki hafta sonra randevu verilebilecektir. ⬇️ pic.twitter.com/EPx6Qyth9J — Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) October 31, 2022

AA