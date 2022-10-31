  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem

Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem

Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem
Güncelleme:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus müdürlüklerinden randevu alıp gitmeyenlere, bir sonraki randevunun iki hafta sonra verileceğini duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, randevu sayısında artış olduğu vurgulanarak iptal edilmeyen randevularla ilgili yeni bir önlem alındığı bildirildi.

Açıklamada; aldıkları randevuya gitmeyenlerin sayısının genel toplamın yüzde 15'ini oluşturduğu belirtildi.

Randevularına gidemeyenlere, randevuyu iptal etmemeleri durumunda bir sonraki randevunun iki hafta sonra verileceği kaydedildi.

 

AA

Etiketler nüfus müdürlüğü randevu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dev market zinciri MEB'le protokol imzaladı: ''Öğrenciler sömürülecek''
''Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkardı'' demişti: TRT spikeri Deniz Demir görevden alındı
Putin'in ''Ölüm Melekleri'' ortaya çıktı! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk
49 yaşındaki Defne Samyeli cesur sahne kıyafetiyle hayran bıraktı
Restoran bahçesinde cinsel ilişki skandalı! Kimseye aldırmadılar
Erman Toroğlu, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun öğrencilik yıllarını anlattı
Bingöl'de 464 personelle operasyon başlatıldı
Dans şovuyla olay olan Ajda Pekkan'dan şok karar!
İlan sitelerinde TOGG çılgınlığı! Daha fiyatı bile belli değil ama...
Rusya'nın çekildiği tahıl koridoru anlaşmasında flaş gelişme