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  3. 29 Ocak 2020 13:27

ODTÜ rektörü yargılanacak

Ankara 11. İdare Mahkemesi, ODTÜ Rektörü Verşan Kök’ün yargılanmasına karar verdi. YÖK daha önce Kök’ün yargılanmasına gerek olmadığı kararı almış, ancak Mimarlar Odası itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren mahkeme de YÖK’ün bu kararını kaldırdı.

ODTÜ rektörü yargılanacak
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ‘'ODTÜ'de yapılan ağaç katliamına göz yumduğu ve görevini kötüye kullandığı'' gerekçesi ile Rektör Kök hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. YÖK ise Kök hakkında işlem yapılmamasına karar verdi. Bu kararın yargıya taşınması üzerine Ankara 11. İdare Mahkemesi, Yüksek Öğretim Kurumu kararını iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “ODTÜ'de binlerce ağaç bir gecede katledildi. 110 metre yol açıldı. Yüzlerce iş makinesi, kamyonlar, polis eşliğinde ODTÜ'yü ve kentimizi tahrip etti. ODTÜ'nün yeşil aksı parçalandı, KYK yurdu inşaatına direnen öğrencilere acımasızca saldırıldı. Kavaklıkta da ağaç katliamı yapıldı. Şimdi bu işlemlerden sorumlu görevden alınan eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Rektör Verşan Kök, yargı önünde hesap verecek'' dedi.
 

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