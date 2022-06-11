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ODTÜ'de Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

ODTÜ’de gerçekleşen Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalede bulundu. Birçok öğrenci gözaltında.

ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışmasının düzenlediği 10. ODTÜ Onur Yürüyüşü için yüzlerce öğrenci Kimya bölümü önünde bir araya geldi. Üniversiteye çok sayıda çevik polis ve TOMA getirildi.

Mühendislik bölümlerine yürüyüş gerçekleştirilirken, polis öğrencilere müdahalede bulundu. Öğrencilere biber gazı ile müdahale eden polisler, birçok öğrenciyi gözaltına aldı. 

ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması'ndan aktivistler, kampüsün farklı yerlerinde basın açıklaması okumaya başladı ve "kayyım rektörün tüm faşist, ötekileştiren ve fobik dayatmalarına karşı hatırlayın, alışın, gitmiyoruz demek için buradayız" dedi.

Etiketler LGBTİQAA+ odtü onur yürüyüşü biber gazı polis gözaltı
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