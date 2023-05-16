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Oğuzhan Uğur açıkladı: Kılıçdaroğlu, Mevzular Açık Mikrofon'a katılacak

Oğuzhan Uğur açıkladı: Kılıçdaroğlu, Mevzular Açık Mikrofon'a katılacak
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Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un Babala TV'de Mevzular Açık Mikrofon'a katılma davetine olumlu yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzu Açık Mikrofon programına katılacağı öğrenildi.

Uğur, bugün Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan seslenerek Babala TV'ye davet etmişti. Uğur, davete yanıtı Habertürk TV'den Mehmet Akif Ersoy'un programında aldı. 

MAK Danışmanlık Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'ın yayın esnasında "Kılıçdaroğlu'nın Babala TV'ye katılacağını söyleyeyim" demesinin ardından Uğur, Mehmet Akif Ersoy'u da etiketleyerek "Evet Sn. Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofona geliyor! ve evet ben de televizyondan öğrendim =) Teşekkürler" dedi. 

OĞUZHAN UĞUR AÇIKLADI

Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından "Sn. Kılıçdaroğlu da arayıp bizzat geleceğini teyit etti. Bilginize." paylaşımında bulundu.

Etiketler oğuzhan uğur mevzular kılıçdaroğlu davet
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