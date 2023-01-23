  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Oğuzhan Uğur Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin detaylarını anlattı

Oğuzhan Uğur Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin detaylarını anlattı

Oğuzhan Uğur Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin detaylarını anlattı
Güncelleme:

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, katıldığı canlı yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Oğuzhan Uğur, YouTube kanalı Babala TV'de düzenlediği "Mevzular Açık Mikrofon" programı hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı. Görüşmedeki izlenimlerini tv100'den Ece Üner ile paylaşan Uğur, şunları söyledi:

"Program hakkındaki görüşleri konuştuk, önceki seçimlerde ulaşılamayan sandıkları konuştuk. Bu defa daha fazla isimle daha bilinçli bir şekilde sandıklara sahip çıkılacağı mesajını verdi, bence.

 Bu sefer herkes daha hazırlıklı gibi seçime. Elbette daha önce de hazırlardır ama teknolojik aksaklıklar, irtibat, iletişim sorunları sanıyorum bu seçimde tekrarlanmayacak. Ben öyle bir izlenim aldım kendisinden. Kendileri çok hazırlar."

Etiketler oğuzhan uğur kılıçdaroğlu görüşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muhalefetin adayı için bombayı Oğuzhan Uğur patlattı
İstanbul'da cami avlusunda sevişme rezaleti!
Türkiye'nin en büyük millet bahçesi için geri sayım
Yine yeniden imar affı için tarih verildi
Nihat Doğan bebeğinin yüzünü gösterdi
Erdoğan ve Abdullah Gül hakkında olay iddia
O cezalar siliniyor, borçlar yapılanıyor! İşte yeni borç yapılandırmasının ayrıntıları
Yeni salgın Türkiye'de, vaka sayıları çığ gibi artıyor!
Ayçiçek yağına beklenen indirim geldi! İşte yeni fiyat listesi
Bedia Akartürk 20 yaş gençleşti! Son halini gören inanamadı