OHAL kararnamesi: Davalar 6 Nisan'a kadar durduruldu

Olağanüstü Hal Kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

OHAL kapsamındaki kararname ile hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabilecek.