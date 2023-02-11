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OHAL kararnamesi: Davalar 6 Nisan'a kadar durduruldu

OHAL kararnamesi: Davalar 6 Nisan'a kadar durduruldu
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Olağanüstü Hal Kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

OHAL kapsamındaki kararname ile hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabilecek.

Etiketler ohal kararname dava
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