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  3. 26 Aralık 2019 09:08

OHAL Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

OHAL Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Söz konusu karar 7075 sayılı Kanun’un 3. maddesi gereğince verildi. 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlayan bir yetkili komisyon.

Komisyon bünyesinde 80'i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmişti.
 
 
 

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olağanüstü hal , ohal
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