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Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek

Ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon ödenecek
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SGK, ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağını açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 3,3 milyon kişiyi kapsayan ölüm aylığı hak sahiplerine, başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacağını açıkladı. 

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan banka promosyonları hakkında yapılan açıklamada, “Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri bankalar aracılığıyla yapılmaktadır.

Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri kamu bankalarında yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

Bunun dışında SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır.

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler ölüm aylığı promosyon para
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