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On binlerce öğretmen adayı için ''seçim müjdesi'' günü geldi

On binlerce öğretmen adayı için ''seçim müjdesi'' günü geldi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak, iç ve dış siyaset, güvenlik, ekonominin bir numaralı gündem maddesi olacağı kabine toplantısını atama bekleyen on binlerce öğretmen adayı da yakından takip edecek.

Kabine toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. İç ve dış siyasette öne çıkan konular, toplantıda ele alınacak. On binlerce öğretmen adayının gözü de Beştepe'de olacak. Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

2024'ün ilk öğretmen ataması için takvim nasıl işleyecek? Atama, ne zaman gerçekleşecek? Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?

On binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama için gözler Kabine toplantısında...

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

ATAMA TAKVİMİ NASIL OLACAK

Öğretmenlere kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında, iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek.

Terörle mücadelede kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar değerlendirilecek.

31 Mart öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler görüşülecek.

Ekonomideki yol haritası da kabine toplantısında masada olacak...

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar ele alınacak.

İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve yaralıların tahliyesi konuları istişare edilecek.

Etiketler öğretmen atamaları atama kabine kabine toplantısı cumhurbaşkanlığı kabinesi
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