Orman yangınlarında son durum: İşte kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar

Tam 4 gündür devam eden orman yangınları için çalışmalar son sürat devam ederken 88 noktada ise yangınlar söndürüldüğü açıklandı.

Dört gündür ülkemizin 20'den fazla yerinde aynı anda çıkan yangınlar, vatandaşlara felaketi yaşattı. Pek çok ev, iş yeri, tarla, sera zarar gördü. Vatandaşların birçoğu ise yaşadıkları bölgeden tahliye edildi.

3 ÜLKEDEN YARDIM GELDİ

3 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4000'in üzerinde personel yangınlarla mücadelede görev yapıyor. Bunun yanı sıra Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'dan da gönderilen uçak ve helikopterler ekiplerimize katkı sağlıyor.

5 İLDEKİ 10 NOKTADA YANGINLAR SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yangınlara ilişkin son verileri paylaştı. Son olarak Adana Kozan'daki ve Muğla Fethiye'deki yangınların kontrol altına alınmasıyla 5 ilde 10 noktada yangınlar devam ediyor. 88 noktadaki yangınlar ise kontrol altına alınmış durumda.

Devam eden yangınlar şöyle:

Adana'da 20 yangından 19'u söndürüldü, 1 yangına müdahale sürüyor.

Osmaniye'deki 4 yangından 3'ü söndürüldü, 1 yangına müdahale ediliyor.

Antalya'daki 12 yangından 9'u söndürüldü, 3 yangına müdahale ediliyor.

Mersin'deki 7 yangından 4'ü söndürüldü, 3 yangına müdahale ediliyor.

Muğla'daki 4 yangından 3'ü söndürüldü, 2 yangına müdahale ediliyor.