Oteldeki yangın faciasına yayın yasağı
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Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin olarak soruşturma dosyası kapsamında haber, röportaj, eleştiri ve yayınların yapılmasına yasak getirildi.
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin olarak soruşturma dosyası kapsamında haber, röportaj, eleştiri ve yayınların yapılmasına yasak getirildi.
Yasak kararı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internet sayfasından duyuruldu.
Açıklamada "Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 21.01.2025 tarihli ve 2025/251 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağı getirilmiştir" denildi.
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