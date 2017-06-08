Otistik genci dövenler cezasız kalmadı !

Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Öğmegül’ün, 3 yıl önce 20 ve 18 yaşında olan otistik iki oğluna, Sakarya’nın Sapanca İlçesi’ndeki bir özel eğitim merkezinde dayak atıp bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayan öğretmenler Sedat Ç. ile Cihat U., hapis cezasının yanı sıra tazminat ödemeye de mahkum oldu. Sedat Ç. ve Cihat U. ceza davasında 2.5’ar yıl hapis cezasına çarptırılırken,özel eğitim merkeziyle birlikte müşterek 89 bin lira tazminata mahkum oldu.Oğulları için girdiği hukuk mücadelesini kazanan Prof. Dr. Öğmegül, "Engelli çocuklara şiddet uygulamaya kalkan, teşebbüs eden, düşünen herkese ders olsun. Beni çok üzdüler" dedi.

İzmirli nöroloji uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Öğmegül, kendisi gibi doktor olan uzman cerrah Osman Koçbeker ile hayatını birleştirip, Konya’ya yerleşti. Bu evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Ata Sinan Koçbeker’in 5 yaşına, küçük oğlu Bumin Yılmaz Koçbeker’in ise 3 yaşına geldiğinde yapılan tetkikler sonrasında otistik oldukları ortaya çıktı. Hayatını otistik olan çocuklarına adayan, onların eğitimi için çalışan Prof. Dr. Ayşegül Öğmegül, 2013 yılının Nisan ayına kadar çocuklarının eğitimini Konya’da sürdürdü.

Ancak bu sırada eşinden boşanan Prof. Dr. Ayşegül Öğmegül, daha sonra otistik çocuklar için özel eğitim kurumlarının bulunduğu Sapanca’ya yerleşti. YÖK’ten alınan özel izinle Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nden geçiş yaptığı Sapanca’daki Devlet Hastanesi’nde çalışmaya başladı.

OTİSTİK KARDEŞLERE DAYAĞI KAYDETMİŞLER

Prof. Dr. Ayşegül Öğmegül’ün aylık 6 bin TL vererek kurs aldırdığı, o zaman 20 yaşında olan Ata Sinan Koçbeker ile 18 yaşında olan Bumin Yılmaz Koçbeker’in davranışlarındaki ürkeklik, aşırı korkak durumları dikkatini çekti.

Eğitim merkezinin yöneticilerinin ve öğretmenlerinin gayet iyi durumda olduğunu söyledikleri iki oğlunun eğitim almalarına rağmen sağlıklarının da olumsuz yönde etkilenmesi üzerine Prof. Dr. Ayşegül Öğmegül, 2014 yılının ilk aylarında bu kez ücretsiz izin alıp İzmir’e taşındı. İzmir’deki başka bir eğitim kurumunda çocukları eğitim almaya başladı.

DAYAKÇI ÖĞRETMENLER

Ancak 24 Haziran 2014’de sosyal medyada Sapanca’daki eğitim merkezi için ’Kodder’de eğitim böyle oluyor’ başlığıyla yayınlanan görüntüler, skandalı ortaya çıkardı. Bir arkadaşının uyarısı üzerine görüntüleri izleyen Prof. Dr. Ayşegül Öğmegül, şoke oldu. Görüntülerde dövülen kişilerin oğulları Ata Sinan Koçbeker ile Bumin Yılmaz Koçbeker olduğunu, onlara hakaret edip döven kişinin ise büyük oğlunun öğretmeni Sedat Ç., olduğunu fark etti. Görüntüleri çeken kişinin de küçük oğlunun öğretmeni Cihat U. olduğu ortaya çıktı.

Görüntülerde öğretmenlerden Sedat Ç., ilk olarak iki kardeşi merkezin giyinme kabinlerinin önünde yan yana getiriyor, ardından yanına yaklaştığı kendisinden daha uzun ve yapılı olan Bumin Yılmaz Koçbeker’i, ağabeyi Ata Sinan Koçbeker’ingözleri önünde dövüp, kameraya doğru dönüp sarılarak gülüyor. Yine "Annen gelip kurtarsın bakalım" diye kızdığı Bumin Yılmaz Koçbeker’i, iki kulağından tutup öğretmen arkadaşının tuttuğu kameraya doğru yaklaştırıyor ve burada da hem hakaret ediyor, hem de dövmeye devam ediyor. Görüntü kaydı, Sedat Ç.’ın, iki kulağından tuttuğu acı içerisindeki Bumin Yılmaz Koçbeker’i, yerine oturtup hakaret etmesiyle sona eriyor.

İNTİKAM ALMAK İSTEDİ

Bu görüntülerin ortaya çıkmasına ise öğretmenlerden Cihat U.’nın, eğitiminden sorumlu olduğu başka bir erkek öğrenciyi tıraş ettirdiği sırada, rahat durmaması üzerine yumruklaması, berberin de okul yönetimine şikayette bulunmasının neden olduğu anlaşıldı. Berberin şikayeti üzerine U.’nun işten çıkartıldığı, onun da işyerinden intikam almak için de elindeki bu görüntüleri, sosyal medya üzerinden yayınladığı ortaya çıktı.

Eğitim merkezi görüntülerde oğulları dövülen Prof. Dr. Ayşegül Öğmegül’e açıklama yapıp, öğretmenlerin dayak atmayı ve bunları kayda almayı, eğlenmek için yaptıklarını yolunda bilgi verdi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Prof. Dr. Ayşegül Öğmegül’ün suç duyurusundan sonra, öğretmenlerden Sedat Ç. tutuklandı. İki ay tutuklu kalan Ç., denetimli serbestlikten yararlandırılıp serbest bırakıldı. Ayrıca savcılık da öğretmenler Sedat Ç. ve Cihat U. hakkında, ’Çocuğa ya da kendini savunamayacak kişiye eziyet’ten her bir suç için 8 yıla kadar olmak üzere16’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, öğretmen Sedat Ç. otistik Bumin Yılmaz Koçbeker’e karşı eziyet suçunu işlemesi nedeniyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cihat U. ise hem otistik Bumin Koçbeker’e, hem de daha önce yumruk attığı otistik gençlerden İbrahim Günem’e karşı eziyet suçunu işlediği belirlenerek, ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl sonuçlanan yargılamada Yargıtay’daki temyiz süreci dikkate alınarak sanıklar tutuklanmadı. Dosya halen Yargıtay’da bulunuyor.

TAMZİNATA MAHKUM OLDULAR

Bu arada dayak olayıyla ilgili Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi de geçen ay tazminat davasını sonuçlandırdı. Mahkeme, öğretmenler ve okul yönetiminin dayak yiyen kardeşlerin her birisi için müştereken toplam 20’şer bin TL tazminat ile Ata Sinan ve Bumin Yılmaz Koçbeker kardeşler için eğitim merkezine ödenen 49 bin liranın iadesine karar verdi.

Tazminat tutarıylatoplam 89 bin TL olan alacak için karar Yargıtay’da kesinleşinceye kadar sanıkların hesapları bloke edildi.

"HERKESE DERS OLSUN"

Otistik çocuklarıAta Sinan ve Bumin Yılmaz Koçbeker için başlattığı hukuk mücadelesini kazanan Prof. Dr.Ayşegül Öğmegül, "Engelli çocuklara şiddet uygulamaya kalkan, teşebbüs eden, düşünen herkese ders olsun. Hak yerini buldu. Beni çok üzdüler. Genç bir insanın hayatından 2.5 yıl gitmesi kolay değil. Öğretmenlik hakları elinden gitti, devlet memuru olamayacaklar, ciddi işyerleri onları kabul etmeyecek" dedi.