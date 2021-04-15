Özel hastanelerde skandal! Günlüğü 5 bin TL’ye hasta alıyorlar

Bazı özel hastanelerin yatışlı koronavirüs hastalarından yasal olmadığı halde günlük 5 bin liraya varan ücret talep ettiğini bildirdi. Söz konusu iddiaları Meclis’e taşıyan Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, bazı özel hastanelerin yatışlı yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarından para aldığını belirterek, “İstanbul ve Ankara’da bazı hastaneler Covid hastalarından günlük 5 bin TL istiyor. Ücret yasal olmadığı için de para nakit alınıyor, fatura kesilmiyor” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı göreve çağıran Emir, “Bakan isterse, bu hastanelerin listesini kendisine verebiliriz” dedi.

Kamu hastanelerinde yer bulamayan yurttaşların özel hastanelerin insafına terk edildiğini kaydeden Emir, Covid-19 hastalarından para alındığı iddiasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunan Emir, şu ifadeleri kullandı:

“AKP iktidarının yanlış politikaları sonucunda Türkiye'de salgın yönetimi kontrolden çıkmış ve günlük vaka sayıları 50 binin üzerine ulaşmıştır. Bu rakamlarla Türkiye, günlük vaka sıralamasında dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak hastanelerde yoğun bakım servisleri ile birlikte genel yatak servisleri de neredeyse yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştır.

‘ÇARESİZLİĞİ FIRSATA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Bilindiği üzere 9 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile Sağlık Uygulama Tebliğinde değişikliğe gidilmiş ve "pandemi süresinde, pandemi olgularının tanı ve tedavileri", ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri kapsamına alınmıştır. Bu düzenleme ile özel hastanelerin Covid-19 hastalarından ücret talep etmesinin önüne geçilmiştir. Ancak, söz konusu düzenlemeye karşın bazı özel hastaneler, kamu hastanelerinde yer bulamayan Covid-19 hastalarının çaresizliğini fırsata çevirmeye çalışmaktadır.

10 GÜNLÜK TEDAVİ 80 BİN TL

Bu hastaneler, çeşitli kalemler altında vatandaştan günlük 5 bin TL'ye varan yatak ücretleri talep etmektedir. Tedavi sürecinin uzaması ve farklı kalemlerin eklenmesiyle birlikte 10 günlük tedavi için bir hastadan 80 bin TL'ye kadar ücret alınabilmektedir. Talebin yasal olmaması nedeniyle, söz konusu ücret nakit olarak alınmakta ve karşılığında fatura verilmemektedir. Bahsi geçen hastaneler tarafımızca bilinmekte ve Sağlık Bakanlığının talep etmesi halinde isimleri tek tek verilebilecek durumdadır.

Sağlık Bakanlığı’ndan beklenen, vaka artışıyla birlikte ortaya çıkan yatak ihtiyacına yönelik gerekli planlamaları yapması, kamu hastanelerinde yer bulamayan vatandaşların özel hastanelerde sorunsuz bir şekilde yatışının sağlanması ve vatandaştan ücret talep eden hastanelere yönelik gerekli kontrolleri yapmasıdır. Sağlık Bakanı'ndan beklenen ise olağanüstü koşullardan geçtiğimiz şu günlerde özel hastane sahibi olmasını bir kenara koyup, 83 milyonun sağlığından sorumlu bir bakan gibi hareket etmesi ve vatandaşı özel hastanelerin insafına bırakmamasıdır.”

BAKANLIĞA KAÇ ŞİKAYET YAPILDI?

Emir, Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

• Özel hastanelerin, COVID hastalarından ücret talep etmesine yönelik bugüne kadar Sağlık Bakanlığı’na kaç şikayet yapılmıştır?

• Sağlık Bakanlığı, söz konusu şikayetler kapsamında bugüne kadar kaç hastaneye cezai işlem uygulamıştır?

• Covid-19 hastalarından ücret talep edilmesine yönelik denetim yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa bugüne kadar kaç denetim yapılmıştır?”