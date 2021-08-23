Özel okul zamları isyan ettirdi! ''Özel''den büyük kaçış var

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına günler kala özel okul fiyatlarındaki astronomik zamlar velileri zorluyor.

Okullarda yüz yüze eğitim yaklaşırken, velilerin derdi büyük. Çocuğunu özel okulda okutmak isteyen veli, yaklaşık yüzde 25-30 artan okul, servis, kantin ücretleri nedeniyle ciddi maliyetlerle karşı karşıya.

Cumhuriyet gazetesinden Ali Can Polat'ın haberine göre ekonomide yaşanan krizin etkisiyle 2021-2022 döneminde özel okullara kayıt yaptıran öğrenci sayısı 400 bin azalarak 1 milyon 50 bine düştü. Özel okullardan kaçış başladığını belirtirken Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk de okul cirolarında yüzde 20-25 oranında düşüş olduğunu açıkladı.

Özel okullarda talebin giderek düşmesinde en önemli etkenlerden biri ekonomik sorunlar. İki yıl önce 20 bin TL olan bir okul, bu yıl 40 bin TL’den başlıyor, 129 bin İ kadar çıkıyor. Servisi, yemek ücretiyle bu rakamlar 150 bin TL’yi aşıyor. Diğer önemli neden ise geçen yıl pandemi döneminde evden eğitim alınmasına rağmen öğrencinin yararlanamadığı yemek ücreti gibi ücretlerin geri ödenmesinde yaşanan sorunlar. Kontenjanlarını dolduramayan özel okullar ise ya kapanıyor ya da devrediliyor.

Özel Okul Velileri Platformu Sözcüsü Özgür Özkan, fiyat artışları ve özel okullara güvensizliğin arttığını belirtti. “Kendi çocuğum için anasınıfı baktım, 50 bin TL’nin altında bir okul bulamadım. Bu fiyatlarla, mevcut ekonomik ortamda, hem de geçen yılki tecrübeler varken herkes özel okul tercihini sorgulamaya başladı” diyen Özkan, şunları söyledi:

“Online eğitim döneminde özel okullardan indirim talebimiz oldu. Ama alamadık. Hatta yemek ücretlerini dahi iade etmeyen okullar oldu, bir çoğu da bir yıl sonra ve kesinti yaparak iade etti. Bizler tekrar aynı mağduriyetlerin yaşanmasından endişeliyiz. Geçen yıl da okulların kayıt döneminde yüz yüze eğitime geçeceğiz denilmişti, okullar kayıt aldı paralar ödendi ve yine online eğitime geçildi.”

Cumhuriyet