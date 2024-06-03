Özgür Özel: TBB seçimleri kazanılırsa her partiye üyelik verilecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti, MHP, DEM Parti ve İYİ Parti'nin Türkiye Belediyeler Birliği'nde temsil edileceğini belirtti.

AK Parti döneminde muhalefet belediyelerine daha az imkanlar sağlamakla sıkça eleştiri konusu olan Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) seçimler 5 Haziran’da yapılacak. Son yerel seçimlerde büyük zafer kazanan CHP, burada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu TBB Başkan Adayı gösterecek. CHP lideri Özgür Özel, bu seçimleri kazanmaları halinde TBB’de çoğulcu bir yönetim anlayışı kurmayı amaçladıklarını belirtti.

İYİ PARTİ'YE BAŞKANLIK

Rize’de Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Özel, Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) alınan oy oranı doğrultusunda CHP’ye sekiz, AK Parti’ye üç, DEM, MHP ve Yeniden Refah’a birer üye verileceğini, İYİ Parti’ye ise komisyon başkanlığı teklif edileceğini anlattı. Özel, geçmişte bütün yönetimin Cumhur İttifakı’ndan oluştuğunu, TBB kaynaklarının yalnızca yüzde 2’sinin muhalif belediyelere gönderildiğini söyledi.