Pegasus o savaş pilotunu işten çıkardı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağının parçalara ayrılmasıyla ilgili olarak, CNN Türk'e bağlandıktan sonra yayından alınan eski savaş pilotu Bahadır Altan'ın Pegasus Havayolları'ndaki işinden çıkarıldı.

Pegasus Havayolları'nda eğitmen ve kontrol hocası olarak çalışan Altan, uçak kazası sonrası yaptığı açıklamaların ardından şirkete çağrıldığını ve 'haklı fesih gerekçesiyle' işine son verildiğini söyledi.

Yaptığı açıklamalarda eski savaş pilotu ünvanını kullandığına dikkat çeken Bahadır Altan, işten çıkarılmasında iktidarın baskısı olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Altan, tazminat haklarını haklı fesih gerekçesiyle alamadığını, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağının parçalara ayrılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 179 kişi ise yaralanmıştı.

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