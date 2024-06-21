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Pençe-Kilit operasyonundan acı haber: 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonundan acı haber: 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından bugün arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada temas sırasında 3 teröristin ise etkisiz hale getirilip operasyonların sürdüğü ifade edildi.

Paylaşımda "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un Hasancıklı Mahallesi’nde oturan babası Kalender ile annesi Ayşe Horoz’a acı haber, yetkililer tarafından verildi. Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

5 kardeşi bulunan şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş’ta düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Etiketler pençe kilit operasyonu şehit asker
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