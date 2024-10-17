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Pink Floyd kurucusu Roger Waters’tan Erdoğan’a ve Türkiye'ye teşekkür

Pink Floyd kurucusu Roger Waters’tan Erdoğan’a ve Türkiye'ye teşekkür
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Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze ile ilgili kısa film paylaşımına yanıt vererek, Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

Türkiye'nin Filistin'de yaşananları savunma konusundaki çabalarını takdir ettiğini belirten, Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, sosyal medyadan açıklama yaptı. Waters, İletişim Başkanlığı'nın yayınladığı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, 'soykırım' olarak dünya çapında kabul gördüğü, müzeler ve filmler aracılığıyla hatırlandığı bir geleceğin anlatıldığı İngilizce kısa filmle ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 'Gazze' kısa filmini paylaştığı için, kendisine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin 7 Ekim'de paylaşılan video aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti. "Yaptığınız film mükemmel, şefkatli, güzel ve gerçek," diyen Waters, bu mücadelenin gelecekte de hatırlanacağını ifade etti:

"SİZE VE TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETMESİ GEREKEN BİZLERİZ"

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Batı'da kardeşlerimize yönelik #Palestine karşı tek ses olarak durduğunuz için size ve Türkiye halkına teşekkür etmesi gereken bizleriz, teşekkür ederiz. Yaptığınız film muhteşem, şefkatli, güzel ve gerçek ve 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye"

Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze ile ilgili kısa film paylaşımına yanıt vererek, Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

Etiketler Roger Waters recep tayyip erdoğan teşekkür Pink Floyd
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