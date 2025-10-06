Piyasalar ateş çemberinde: Altın fiyatları yeni haftaya çifte rekorla başladı

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında yeni hafta peşpeşe gelen çifte rekorla başladı... Başta Dolar ve Euro olmak üzere döviz de Türk Lirası karşısında zirvede...

Piyasalar yeni haftanın ilk işlem gününe yine zirvede başladı. Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimleri Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyrini sürdürürken Ağustos ayından bu yana rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları da yeni güne yeni rekorlarla başladı.

Ons gümüşün 48,65 dolarla 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından gram gümüş fiyatı 65 TL’nin üzerini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Son haftalarda altın piyasasında yaşanan yükseliş dikkat çekerken, küresel belirsizlikler ve dolar kurundaki hareketlilik sarı metalin değerini artırıyor. Merkez bankalarının altın talebini sürdürmesi, jeopolitik risklerin devam etmesi ve Fed’in faiz kararına ilişkin beklentiler altın fiyatlarını yukarı yönde destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

ABD’de Beyaz Saray ile Kongre'nin bütçe anlaşmazlığı sonrası federal hükümetin kapanması ve kamu hizmetlerinin durma noktasına gelmesiyle alevlenen piyasalarda baskı artarken hem küçük hem de büyük yatırımcılar güvenli varlıklara yönelmeye başladı.

ABD’deki bu uzama ile cuma günü açıklanması beklenen istihdam verilerinin ertelenmesine neden oldu ve ekonomi görünümündeki belirsizliği artırdı.

Ayrıca ABD Merkez Bankası FED'in atacağı yeni faiz adımlarına yönelik beklentiler de hem altına hem de kripto para varlıklarına olan talebi arttırdı.

Bu hareketle birlikte Ağustos ayından bu yana rekora doymayan altın fiyatları uçuşa geçerken, kripto varlıklarda Bitcoin de tarihi zirvesini yeniledi.

Piyasaları alevlenlendiren bir başka gelişme ise Japonya'da yaşandı. Japonya’da yeni başbakan olarak mali konulardaki genişlemeci politikalarıyla tanınan Sanae Takaichi'nin seçilmesi de altın fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı.

İşte saat 15:00 itibariyle piyasalardaki son durum

Dolar: 41,69 TL

Euro: 48,71 TL

Sterlin: 56,01 TL

Ons altın: 3.939 Dolar

Gram altın: 5.276 TL

Çeyrek altın: 8.891 TL

Cumhuriyet altını: 36.548 TL

Bitcoin: 111.052 Dolar

Ethereum: 4.318 Dolar